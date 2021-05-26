У "Української правди" змінився власник

Редактор-засновник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital, повідомляє Українська правда.

Сторони домовились про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.

Пряма мова Фіали: "За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті "Української правди".

Пряма мова Мусаєвої: "Усі 21 рік існування "Української правди" для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником УП закріплює це на папері".

Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні. Інвестиційна компанія переконана у великих перспективах цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких зростатиме протягом наступних років.

Багатий досвід Dragon Capital, накопичений в процесі інвестицій у цифрові медіа та інші суміжні галузі, а також додаткові інвестиції в продукт та інфраструктуру УП допоможуть проєкту стати ще більш цікавим для читача й зміцнити його лідерські позиції на ринку.

Редакція НВ, іншого медіа-проєкту групи компаній Dragon Capital, продовжить свою роботу абсолютно незалежно від редакції УП.