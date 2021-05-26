Анастасія Макєєва скоро знову зіграє весілля: подробиці

Зірка російських фільмів Макєєва готується до церемонії одруження з 37-річним Романом Мальковим, проте дату і місце проведення урочистості від шанувальників приховує, повідомляє Народные новости.

Як передають журналісти, на святі буде присутній старший син Малькова - 16-річний Андрій, котрий залишив матір в Словенії й перебрався жити до батька і зоряної мачухи.

Частина весільних послуг Макєєва буде оплачувати рекламою після урочистості, користуючись своїм популярним ім'ям.

"Весілля пройде на березі моря, в Криму - в Алушті. Обрана видовий майданчик, кругом красива природа. Торжество відбудеться в суботу, 29 травня", - розповів виданню один з організаторів торжества.

Вихідна вже в четвертий раз заміж Макєєва намір відзначити цей день за класичним сценарієм, щоб виконувати всі традиції. Відомо також, що молоді хочуть обвінчатися, проте це таїнство пройде пізніше.