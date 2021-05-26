У Швейцарії заперечують, що відправляли повідомлення про загрозу рейсу Ryanair

У Швейцарії не володіють інформацією про те, що повідомлення про загрозу вибуху літака Ryanair, який примусово посадили в Мінську, було відправлено з країни. Про це в середу, 26 травня, заявив представник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії П'єр Ален Ельчінгер, повідомляє Кореспондент.

"Швейцарським владі нічого не відомо про загрозу вибуху бомби на авіарейс Ryanair Афіни - Вільнюс. У зв'язку з цим швейцарській владі нічого повідомити з цього питання владі Білорусі", - сказав він.

Про те, що повідомлення надійшло зі Швейцарії сьогодні заявив Олександр Лукашенко.

Також він звинуватив ряд міст, в тому числі Львів та Київ, у відмові прийняти літак для екстреної посадки.