Як захистити собаку від кліщів і кровосисних комах

Власники собак знають, що з настанням теплої пори приходить не тільки час для прогулянок, розваг, а й небезпека. Кліщі, блохи та інші комахи є серйозною загрозою для чотирилапих. Під час укусу вони можуть заразити вихованця серйозними захворюваннями – бабезіозом, бореліозом (хворобою Лайма), ерліхіозом, анаплазмозом, повідомляє Clutch.

«Кількість хвороб, якими собака може заразитися від кліщів, постійно зростає: на сьогоднішній день є повідомлення, що кліщі в Україні переносять збудників 35 захворювань. Більш того, слід бути готовими до того, що собак атакує більша кількість паразитів, ніж раніше», – попереджає ветеринарний лікар Антоніна Гайдамак.

Ми як люблячі і відповідальні господарі повинні бути пильними. Необхідно знати головні правила турботи про домашнього улюбленця, а також головні правила захисту його від кровососів.

Перш за все, в сезон високої активності кліщів краще гуляти в місцях без високої трави та заростей. Після кожної прогулянки, навіть якщо ви використовуєте засіб проти зовнішніх паразитів, варто уважно оглянути собаку, особливо ретельно перевірити найбільш улюблені місця укусів паразитів.

Найчастіше кліщів можна знайти:

під щелепою, пахом;

на вухах, голові, передніх лапах і повіках;

між пальцями;

по всій поверхні спини.

Оскільки кліщі перед живленням кров'ю зазвичай рухаються по тілу жертви протягом декількох годин в пошуках кращого місця прикріплення, буде час виявити й видалити їх.

Важливим кроком захисту домашніх улюбленців від кліщів, бліх та інших кровосисних комах є вибір достойного засобу захисту. Для цього варто знайти ефективний препарат від перевіреного виробника, який рекомендують ветеринарні лікарі.

Доза буде залежати від точної ваги вашого собаки. Наполегливо рекомендується не визначати кілограми на око, а зважити песика, щоб забезпечити точну дозу і необхідний рівень захисту.