Україна має намір повернути співгромадян додому після лікування в Білорусі

Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров'я України працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дипломати і фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам у розробленні оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема з огляду на стан здоров'я" , - зазначається в спільній заяві міністерств, поширеній прес-службою МЗС України.

Наразі в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще чотири українці проходять обстеження.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184