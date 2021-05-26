Україна має намір повернути співгромадян додому після лікування в Білорусі
Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров'я України працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дипломати і фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам у розробленні оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема з огляду на стан здоров'я", - зазначається в спільній заяві міністерств, поширеній прес-службою МЗС України.
Наразі в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще чотири українці проходять обстеження.
Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184