У Сербії мало не згвалтували воротаря після матчу (відео)

У вівторок, 25 травня, в Сербії відбувся фінальний матч за Кубок країни між белградським "Партизаном" і "Црвеною Зіркою". Після закінчення поєдинку між непримиренними суперниками стався скандал, повідомляє Телеграф.

Перед вирішальним матчем воротар "Партизана" Володимир Стойкович запропонував "згвалтувати його", якщо його команда програє фіналі.

"Мої товариші багато зробили за цей рік. І щоб не трапилося, винен буду я. Вся відповідальність лежить на мені. Зґвалтує мене, якщо ми не виграємо Кубок", - цитує слова кіпера b92. Net .

Матч в основний час завершився без голів, а в серії пенальті перемогла "Црвена Звезда". Пригадавши слова воротаря "Партизана", футболіст тріумфаторів Марко Гобельіч не став відразу ж святкувати перемогу в Кубку, а побіг до Стойковичу, демонстративно знявши шорти.

Відео моменту доступно в мережі:

Кращі моменти матчу: