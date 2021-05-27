Знаки Зодіаку, які люблять розігрувати драму і трагедію

Всього чотири знаки з зодіакального ряду можуть роздути з мухи слона, повідомляє УНИАН.

Рак

Це чутливий знак Зодіаку, який бере все близько до серця. Якщо ви їх образите, то вони зроблять все, щоб ви усвідомили свою помилку в найбільших масштабах.

Лев

Леви люблять блищати, і готові домагатися цього за всяку ціну. Людина, яка їм в цьому завадить, ризикує бути приниженою привселюдно.

Діва

Якщо хтось заподіює біль Діві, то вона одразу ж відкрито про це говорить, нерідко - не особливо підбираючи слів. І подальшого спілкування з цією людиною у них не буде.

Стрілець

Стрільці карають своїх кривдників досить витончено. Вони у всій красі виявляють сарказм і зарозумілість.