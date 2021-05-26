Додатки, які найсильніше розряджають смартфон

Експерти визначили додатки, які найсильніше розряджають акумулятори телефонів, і порадили позбутися від них, якщо смартфон не витримує повний заряд протягом дня, пише Daily Express з посиланням на дослідження компанії pCloud, повідомляє Лента.Ру.

Її експерти відзначили, що висока вимогливість досліджених додатків впливає і на рівень заряду акумулятора, і на використання великих обсягів пам'яті, що призводить до погіршення робочих характеристик.

До п'ятірки найбільш вимогливих додатків потрапили Skype і Uber, які можуть витратити до 87 відсотків батареї, а також Facebook, здатний «з'їсти» до 82 відсотків. У десятці також - Instagram і Tinder, а також сервіс бронювання апартаментів Airbnb.

Трохи менш вимогливі виявилися WhatsApp, YouTube, Telegram і Zoom, які можуть витратити до 77 відсотків зарядки смартфона. Самим витрачає акумулятор названо додаток для фітнесу Fibit - 92 відсотки.

У pCloud відзначили, що в сукупності додатки соціальних мереж складають шість з 20 найвимогливіших для акумулятора сервісів. В середньому Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp і Linkedin включають в роботу 11 функцій у фоновому режимі, таких як фотографії, Wi-Fi, місце розташування і мікрофон.