ВСУ задіяли на навчаннях безпілотники Bayraktar

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Збройних сил України задіяли на навчаннях ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 турецького виробництва. Вишкіл відбувся на одному з полігонів Рівненської області, повідомляє Обозреватель.

Сервіси моніторингу повітряного простору зафіксували проліт цього БПЛА над об'єктом 26 травня.

Інтерфейс ударного БПЛА Bayraktar TB2. Джерело: Стопкадр з відео DHA

Маршрут польоту ударного БПЛА Bayraktar TB2 26 травня 2021 року. Джерело: flightradar24.com

Перед цим, наприкінці березня, Bayraktar TB2 декілька діб відпрацьовували завдання над Тендрівською косою – полігоном ВМС ЗСУ. За маршрутом польоту видно, що здебільшого ударні безпілотники літали над водною частиною полігону та лише декілька разів кружляли над самою косою.

Маршрути польоту Bayraktar TB2 на Тендрівській косі 26 березня 2021 року. Джерело: Twitter 360°Radar

Крім того, наприкінці квітня Bayraktar TB2 вирушав на схід України, про що також свідчив маршрут пересування за увімкненим транспондером дрона. А 26 квітня БПЛА такого типу летів над Мелітополем (його відправною точкою був Миколаїв).

Маршрут польоту БПЛА Bayraktar TB2 26 квітня 2021 року. Джерело: flightradar24.com

Експерти нагадали, що вперше Bayraktar TB2 працював на сході України 9 квітня 2021 року. Тоді ударний дрон пролетів з південної частини України через Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, після чого зворотним маршрутом повернувся до точки вильоту. Втім завдання, для виконання якого він був піднятий у повітря, поки не відоме.