Глава порту "Південний" виписав собі премій на півтора мільйона

Глава порту Південний Сергій Ковшар з початку року кожен місяць виписує собі премії в сотні тисяч гривень: всього з січня по травень цього року він виписав собі грошей 1 млн 470 тисяч гривень, повідомляє Политека.

Найбільшою винагородою він порадував себе в січні - 325 тисяч гривень.

Примітно, що в декларації, яку він опублікував як держчиновник, весь його дохід від роботи в порту за минулий рік склав близько 2 млн грн. Цього року, очевидно, Ковшар вирішив поправити матеріальний добробут за рахунок державного підприємства.

Нагадаємо, Ковшара призначили виконуючим обов'язки глави порту наприкінці минулого року. Це рішення викликало обурення у працівників порту "Південний": профспілки навіть влаштували страйк, протестуючи проти призначення людини з сільськогосподарською спеціальністю в морський порт.