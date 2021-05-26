Бельгія призупинила застосування вакцини Johnson & Johnson для людей до 41 року

Влада Бельгії прийняла рішення призупинити застосування вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson для людей у віці до 41 року. Оскільки нещодавно в одній з лікарень країни померла жінка від важких побічних ефектів після вакцинації, повідомляє РБК-Украина.

Її симптоми вказують на можливий зв'язок з вакциною: тромбоз і пов'язана з ним втрата тромбоцитів.

Відзначається, що жінка отримала щеплення не в рамках бельгійської кампанії з вакцинації. Вона працювала в посольстві і була вакцинована з ініціативи її роботодавця. Однак у відомстві повідомили, співробітником посольства якої країни вона була.

"В якості запобіжного заходу Бельгія вирішила тимчасово припинити введення цієї вакцини особам молодше 41 року. З іншого боку, він зберігає вакцинацію вакциною Janssen (J&J) для всіх груп ризику, без обмеження віку, а також для літніх людей" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації препаратом AstraZeneca. Такий побічний ефект може виникнути у однієї людини з 100 тисяч вакцинованих.