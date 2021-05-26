Лукашенко погрожує відправляти наркотики і мігрантів в Латвію

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Олександр Лукашенко загрожує його країні наркотиками і нелегальними мігрантами. Таким чином Лукашенко провокує подальшу ескалацію, повідомляє РБК-Украина.

Ландсбергіс зазначив, що дії Лукашенка подібні терористичним.

"Лукашенко відкрито погрожує відправляти наркотики і нелегальних мігрантів в нашу країну. Терористом є той, хто поводиться як терорист або має намір Так себе вести. Європа повинна бути готова до подальшої ескалації, яку влаштовує Мінський режим" , - написав глава МЗС Литви.

Таким чином він відреагував на виступ Лукашенка в білоруському парламенті в середу.