Українські активісти біля посольства Росії спалили "Кремль"

До сьомої річниці початку боїв за донецький аеропорт активісти провели акцію "Тризна по загиблим на російсько-українській війні" біля посольства Росії, повідомляє Деловая столица.

Серед організаторів акції — "Українські сили самооборони", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крим" і Штаб батальйонів УНСО.

В ході акції активісти спалили паперовий "Кремль" і потопталися по ньому.

Нагадаємо, сьогодні 26 травня, відзначається сьома річниця початку боїв між українськими військовими та російськими бойовиками за міжнародний Донецький аеропорт — найважливіший стратегічний обʼєкт і комунікаційний центр на Донбасі.

Особливо запеклими були бої на початку 2015 року. 13 січня, після декількох місяців обстрілів, була зруйнована вежа, на якій майорів український прапор. Вежа також служила спостережним пунктом. 21 січня 2015 року військовослужбовці ЗС України з боями вийшли з території терміналів, оскільки їх позиції були зруйновані і прострілювалися прямою наводкою.

Захист Донецького аеропорту ім. Прокофʼєва тривав 242 дні.