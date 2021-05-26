В Україні очікуються сильні дощі: які області зачепить

Для багатьох областей завтрашній день видасться вкрай дощовим. За словами синоптиків, циклон пройде через Україну як би по діагоналі, забезпечивши в окремих місцях зливи. На температуру повітря опади вплинути не повинні.

У четвер, 27 травня, в західних регіонах протягом дня очікується +21...+23 градуси, вночі - від 7 до 10. У крайніх Житомирській та Вінницькій трохи тепліше - 23-25 у світлий час і до +15 в темний. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині прогнозують близько 22-24° вдень і 12-14 вночі. У центрі країни термометри покажуть 24-26 з "плюсом" упродовж дня і 13-15 після заходу сонця. У всіх південних і східних областях потеплішає до +27 у світлий час, а в темний повітря охолоне до 13-15.

Грози варто чекати жителям північних регіонів, Черкаської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської й Чернівецької областей. Особливо сильні зливи повинні пролитися на Київщині, Житомирщині та Вінниччині. В інших областях опадів бути не повинно. Вітер південний, 5-10 м/с, на територіях, охоплених циклоном, можливі пориви до 15-20 м/с.

У зв'язку з негодою в північних, частині центральних і західних областей буде введений Ⅰ (жовтий) рівень небезпеки.

У Тернопільській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму відзначають надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві обіцяють дощ з грозою і, можливо, градом. Вдень температура підніметься до +22...+24°C, вночі опуститься до +12...+14. Швидкість вітру - 2-3 м/с.