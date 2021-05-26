У Британії перехожі наштовхнулися на тонну кокаїну

На пляжі графства Східний Сассекс в Британії перехожі наштовхнулися майже на тонну кокаїну, вартістю 80 млн фунтів стерлінгів (більше 3 млрд гривень, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомили в Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю (NCA) на своєму офіційному сайті.

Речовина знаходилася в водонепроникних пакетах, прикріплених до рятувальних жилетів. Перехожі поінформували місцеву поліцію про знахідку. Влада почала проводити розслідування.

Взяті зразки показали позитивний результат на кокаїн. Тепер запланована повна криміналістична експертиза.

Виявлені 960 кілограмів кокаїну на чорному ринку в грошовому еквіваленті приблизно рівні 113,3 мільйона доларів. Передбачається, що кокаїн прибув до Британії з Південної Америки.