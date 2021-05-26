Зеленський нагадав про річницю бою за Донецький аеропорт

Президент Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні сьома річниця першого бою за Донецький аеропорт. Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter в середу, 26 травня, повідомляє Вести.

"26.05.2014 відбувся 1-й бій за Донецький аеропорт. Бої за нього були серед найзапекліших у війні на Донбасі. Україна взяла під контроль частину аеропорту, що стримало збройну агресію. Ми кожен день боремося за наших людей, території та мир. Це складно, але потрібно. Україна, Європі, світу", - написав глава держави.

26.05.2014 состоялся 1-й бой за Донецький аеропорт. Бої за него були среди найзапеклішіх у війні на # Донбасі . ???????? взяла під контроль часть Летовище, что стрімать Збройних агресію. Ми Щодня боремося за наших людей, территории та світ. Це складно, но нужно. Україні, Европе, світу. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2021

Бойові дії на території Донецького аеропорту розпочалися 26 травня 2014 року. Він був закритий з 3 червня 2014 року. Бої за цю позицію велися без зупинки до 22 січня 2015 року. В ході боїв були зруйновані старий і новий термінали аеропорту.