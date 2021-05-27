3 найсмачніших пироги дитинства, які неможливо забути
Кілька десятків років тому ці пироги були козирем багатьох господинь і не тільки щоденним. Варто їх трохи прикрасити цукровою пудрою або какао – так це все перетворювалося на урочистий і смачний десерт, повідомляє Сегодня.
"Зебра", чайний пиріг і манник – класика домашньої радянської і пострадянської випічки. Вони зворушливо прості в приготуванні, але в них є щось більше, ніж просто смачний пиріг.
Отже, 3 ностальгічних рецепти пирогів дитинства, які варті того, щоб їх спекти.
Пиріг "Зебра"
Інгредієнти
- Вершкове масло – 150 г
- Цукор – 150 г
- Сіль – щіпка
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Яйця – 3 шт.
- Борошно – 190 г
- Сода – 2/3 ч. л.
- Кефір – 220 мл
- Какао – 10 г
Спосіб приготування
- З'єднати м'яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, щіпку солі й збити міксером до пишноти.
- По одному додати яйця, щоразу добре збиваючи.
- Просіяти борошно із содою, додати в збиту суміш 1/3 борошна із содою, перемішати лопаткою або на мінімальних обертах міксера.
- Влити 1/2 кефіру, перемішати, потім – знову третину борошна із содою, 1/2 кефіру і завершити рештою борошна із содою.
- Розділити тісто на 2 рівні частини, в одну частину додати просіяне какао.
- Дно форми вистелити пергаментом, викласти тісто рівно в центр по 2 ст. л., чергуючи світле тісто з тістом з какао.
- Шпажкою можна нанести будь-який візерунок.
- Випікати в заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці 45-50 хвилин.
Манник з лимоном
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Кефір – 1,5 ск.
- Цукор – за смаком
- Лимон – 1/2 шт.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Манка – 200 г
Спосіб приготування
- Манку залити кефіром, залишити приблизно 100 мл для просочення, дати манки розбухнути.
- Вичавити сік з лимона, цедру натерти. Додати до манки з кефіром. Потім – інші інгредієнти. ⠀
- Викласти тісто в форму і відправити в духовку на 15-20 хвилин за 200 градусів.
- Для просочення з'єднати кефір і підсолоджувач. Просочити манник.
- Прикрасити какао, тертим шоколадом або ягодами.
Чайний пиріг
Інгредієнти
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 1 ск.
- Міцний чай – 1 ск.
- Погашена сода – 1 ч. л.
- Варення – 2 ст. л.
- Борошно – 2 ск.
- Соняшникова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти.
- Форму змастити олією, випікати за 180 градусів 30 хвилин.