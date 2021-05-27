Три найсмачніших пироги дитинства, які неможливо забути

Кілька десятків років тому ці пироги були козирем багатьох господинь і не тільки щоденним. Варто їх трохи прикрасити цукровою пудрою або какао – так це все перетворювалося на урочистий і смачний десерт, повідомляє Сегодня.

"Зебра", чайний пиріг і манник – класика домашньої радянської і пострадянської випічки. Вони зворушливо прості в приготуванні, але в них є щось більше, ніж просто смачний пиріг.

Отже, 3 ностальгічних рецепти пирогів дитинства, які варті того, щоб їх спекти.

Пиріг "Зебра"

Фото: instagram.com/astismol/

Інгредієнти

Вершкове масло – 150 г

Цукор – 150 г

Сіль – щіпка

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Яйця – 3 шт.

Борошно – 190 г

Сода – 2/3 ч. л.

Кефір – 220 мл

Какао – 10 г

Спосіб приготування

З'єднати м'яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, щіпку солі й збити міксером до пишноти. По одному додати яйця, щоразу добре збиваючи. Просіяти борошно із содою, додати в збиту суміш 1/3 борошна із содою, перемішати лопаткою або на мінімальних обертах міксера. Влити 1/2 кефіру, перемішати, потім – знову третину борошна із содою, 1/2 кефіру і завершити рештою борошна із содою. Розділити тісто на 2 рівні частини, в одну частину додати просіяне какао. Дно форми вистелити пергаментом, викласти тісто рівно в центр по 2 ст. л., чергуючи світле тісто з тістом з какао. Шпажкою можна нанести будь-який візерунок. Випікати в заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці 45-50 хвилин.

Манник з лимоном

Фото: instagram.com/prokopenko_nadezhda84/?hl=ru

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Кефір – 1,5 ск.

Цукор – за смаком

Лимон – 1/2 шт.

Сода – 1/2 ч. л.

Манка – 200 г

Спосіб приготування

Манку залити кефіром, залишити приблизно 100 мл для просочення, дати манки розбухнути.⁣ Вичавити сік з лимона, цедру натерти. Додати до манки з кефіром. Потім – інші інгредієнти.⁣ ⠀⁣ Викласти тісто в форму і відправити в духовку на 15-20 хвилин за 200 градусів.⁣ Для просочення з'єднати кефір і підсолоджувач. Просочити манник. Прикрасити какао, тертим шоколадом або ягодами.

Чайний пиріг

Фото: instagram.com/kvant_tea/

Інгредієнти

Яйце – 1 шт.

Цукор – 1 ск.

Міцний чай – 1 ск.

Погашена сода – 1 ч. л.

Варення – 2 ст. л.

Борошно – 2 ск.

Соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування