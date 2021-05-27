Три найсмачніших пироги дитинства, які неможливо забути

Три найсмачніших пироги дитинства, які неможливо забути

Кілька десятків років тому ці пироги були козирем багатьох господинь і не тільки щоденним. Варто їх трохи прикрасити цукровою пудрою або какао – так це все перетворювалося на урочистий і смачний десерт, повідомляє Сегодня.

"Зебра", чайний пиріг і манник – класика домашньої радянської і пострадянської випічки. Вони зворушливо прості в приготуванні, але в них є щось більше, ніж просто смачний пиріг.

Отже, 3 ностальгічних рецепти пирогів дитинства, які варті того, щоб їх спекти.

Пиріг "Зебра"

60ae3bce55a60.jpg
Фото: instagram.com/astismol/

Інгредієнти

  • Вершкове масло – 150 г
  • Цукор – 150 г
  • Сіль – щіпка
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Яйця – 3 шт.
  • Борошно – 190 г
  • Сода – 2/3 ч. л.
  • Кефір – 220 мл
  • Какао – 10 г

Спосіб приготування

  1. З'єднати м'яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, щіпку солі й збити міксером до пишноти.
  2. По одному додати яйця, щоразу добре збиваючи.
  3. Просіяти борошно із содою, додати в збиту суміш 1/3 борошна із содою, перемішати лопаткою або на мінімальних обертах міксера.
  4. Влити 1/2 кефіру, перемішати, потім – знову третину борошна із содою, 1/2 кефіру і завершити рештою борошна із содою.
  5. Розділити тісто на 2 рівні частини, в одну частину додати просіяне какао.
  6. Дно форми вистелити пергаментом, викласти тісто рівно в центр по 2 ст. л., чергуючи світле тісто з тістом з какао.
  7. Шпажкою можна нанести будь-який візерунок.
  8. Випікати в заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці 45-50 хвилин.

Манник з лимоном

60ae3a67627d5.jpg
Фото: instagram.com/prokopenko_nadezhda84/?hl=ru

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Кефір – 1,5 ск.
  • Цукор – за смаком
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Манка – 200 г

Спосіб приготування

  1. Манку залити кефіром, залишити приблизно 100 мл для просочення, дати манки розбухнути.⁣
  2. Вичавити сік з лимона, цедру натерти. Додати до манки з кефіром. Потім – інші інгредієнти.⁣ ⠀⁣
  3. Викласти тісто в форму і відправити в духовку на 15-20 хвилин за 200 градусів.⁣
  4. Для просочення з'єднати кефір і підсолоджувач. Просочити манник.
  5. Прикрасити какао, тертим шоколадом або ягодами.

Чайний пиріг

60ae3b015efeb.jpg
Фото: instagram.com/kvant_tea/

Інгредієнти

  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 1 ск.
  • Міцний чай – 1 ск.
  • Погашена сода – 1 ч. л.
  • Варення – 2 ст. л.
  • Борошно – 2 ск.
  • Соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти.
  2. Форму змастити олією, випікати за 180 градусів 30 хвилин.

Новини

analytics