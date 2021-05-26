Іран заборонив майнінг біткоїну

Іран, який рятується від санкцій США і Європи за допомогою криптовалют, тимчасово заборонив майнінг, повідомляє Сегодня.

У цій країні видобуток криптовалют є офіційною діяльністю, на неї видаються ліцензії. Заборона на майнінгу біткоїну та інших криптовалют пов'язана з піковим сезоном споживання енергії. Він триватиме до 22 вересня.

Про мораторій оголосив президент Ірану Хасан Роухані в ефірі місцевого телебачення. Пресслужба Роухані поки не оприлюднила офіційне повідомлення.

Влітку в Ірані зростає навантаження на електромережі, а майнінг криптовалют вимагає величезної кількості енергії. У кількох великих містах вже відбувалися відключення електрики на тлі зростання споживання і посухи, через яку гідроелектростанції працюють не на повну потужність.