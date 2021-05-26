У Києві шукають вибухівку в Окружному адмінсуді

В Окружний адміністративний суд столиці надійшло повідомлення про мінування, там шукають вибухівку. А всіх присутніх евакуювали, повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє прес-служба суду в Facebook.

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло повідомлення про замінування.

"Зараз там ведуться заходи негайної евакуації працівників і відвідувачів", – йдеться в повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки, на виклик також приїхала швидка допомога.