На ключовому маршруті поставок нафти знайшли військову базу

На острові Маюн в Баб-ель-Мандебській протоці виявили невідому військову базу. Про це свідчать супутникові знімки і анонімні джерела, повідомляє Прайм.

База розташована біля узбережжя Ємену. Вона знаходиться на ключовому маршруті поставок енергоносіїв і комерційних вантажів. Агентство Associated Press відзначає, що раніше тут вже намагалися закріпитися Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), і зараз в Сані вважають, що роботи на острові веде Абу-Дабі.

"Схоже, що це довгострокова стратегічна мета - встановити відносно постійну присутність <...> Можливо, мова йде не тільки про війну в Ємені, і ситуацію із судноплавством слід розглядати як ключову", - цитує агентство представника компанії Janes Джеремі Бінні.

Автор статті при цьому підкреслює, що злітно-посадкова смуга на Маюн дає можливість легко наносити авіаудари по материковому Ємену. Інший напрямок використання бази - проведення будь-яких операцій в Червоному морі, Аденській затоці і Східній Африці.

Відзначається, що ця база може приймати:

штурмовики,

транспортні літаки,

літаки-розвідники.

Офіційні особи на умовах анонімності повідомили агентству, що Абу-Дабі останнім часом займалися завезенням на острів військової техніки, зброї та військ.