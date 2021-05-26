Українців успішно вивезли з Сектору Гази
Українських громадян, які висловили бажання повернутися додому, евакуювали з Сектору Гази через територію Єгипту, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.
"Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва", — повідомив він.
Міністр зазначив, що операція з евакуації громадян України переносилася двічі.
"Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили", — додав він.
Кулеба також подякував єгипетську сторону за допомогу в евакуації людей з Сектора Газа.
"Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Газа громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю", — додав він.