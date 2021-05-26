Українців успішно вивезли з Сектору Гази

Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Газа громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю 2/2