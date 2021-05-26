Греки Приазов'я вимагають включити їх до переліку корінних народів

Глава Федерації грецьких товариств Олександра Проценко-Пічаджі заявила, що греки Приазов'я зажадали включити їх до переліку корінних народів Криму, повідомляє Деловая столица.

Про це вона сказала на зустрічі з депутатами Верховної Ради в Маріуполі, передає "ДС" із посиланням на 0629.

«Караїми в цьому законі є, а нас, греків-переселенців із Криму, там немає! Це несправедливо. Фактично переселення греків з Криму до Приазов'я було першою насильницькою депортацією, здійсненою задовго до депортації кримських татар. Наша історична батьківщина — Крим», — сказала вона.

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя провів у Маріуполі моніторингову зустріч, на якій, серед іншого, обговорювався законопроєкт про національні меншини. Олександра Проценко-Пічаджі виступила на цій зустрічі від імені українських греків.

«Можете вважати мій виступ офіційною заявою греків-урумів і греків-румі. Ми вимагаємо визнати нас корінним народом Криму, нарівні з кримськими татарами, караїмами і кримчаками», — підкреслила глава Федерації грецьких товариств.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України. Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їх реалізації з метою сприяння консолідації та розвиткові української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.