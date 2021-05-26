Хліб знову подорожчає: експерт озвучив прогноз

В Україні вже влітку хліб може вирости в ціні на 2-3%. Подорожчання, яке почалося на початку 2021-го, наразі сповільнилося, повідомляє Голос UA.

"Ми бачили 2020 рік зі зростаючими цінами на хліб, і подорожчання хліба і хлібобулочних виробів в 2021 році. Але подорожчання хліба, яке почалося на початку поточного року, наразі сповільнилося", – сказав голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За словами Дорошенка, хліб в українських магазинах влітку якщо подорожчає, то незначно.