Безпека та правила карантину: відпочинок в Туреччині в новому сезоні

Туреччина - одна з тих країн, інтерес до якої в українських туристів не знижується навіть у розпал пандемії. В умовах досить обмеженої кількості доступних країн країна популярності не втрачає, говорить РБК-Україна глава Асоціації туристичних агентств Павло Григораш, повідомляє РБК-Украина.

"За рахунок того, що вибір напрямків в цьому році звужений, а Туреччина відкрита стовідсотково, і це було відомо ще на етапі раннього бронювання, туроператори поставили на літо рейсів більше, ніж у 2019 році. За нашими підрахунками - на 62% більше. Левова їх частка припадає на Анталійське узбережжя, де панує "все включено" , — пояснює він.

Незабаром почнеться новий сезон відпочинку в Туреччині. Що варто знати туристам про правила безпеки в країні?

Як Туреччина виходить з локдауну: правила під час пандемії

Сьогодні в Туреччині проходить один з етапів поступового виходу з карантину. З 7 травня (перший етап) у країні почали відкриватися кафе і ресторани. Комендантська година починається не о 19.00, а о 21.00. Комендантську годину в неділю скасовано.

Під час другого етапу, який розпочнеться з 31 травня, кафе та ресторани працюватимуть довше, закриваючись о 22.00. Далі, з липня (третій етап), дозволяється проведення весіль з карантинними обмеженнями. Кафе працюватимуть до 23.45, але тільки на відкритих майданчиках.

Втім, вимога дотримуватися комендантської години на туристів не поширюється: прогулюючись вулицями, потрібно лише мати при собі паспорт. Скрізь діє вимога носити маски, в тому числі - на вулицях.

Сертифікати безпеки: у чому відмінності від минулого сезону

У перший рік пандемії COVID в Туреччині запровадили Сертифікат безпечного туризму в червні 2020 року. Щоб відкритися під час пандемії, кафе, ресторани, готелі, музеї, галереї та інші заклади повинні пройти перевірки на відповідність ряду критеріїв.

У новому сезоні 2021 року до закладів висувають і нові вимоги, розширивши список критеріїв до 171 пункту. Щомісяця проводиться близько чотирьох інспекцій закладів.

"Туреччина доклала максимум зусиль, щоб утримати туристів: були розроблені антиковідні протоколи для всього туристичного сектора, оперативно проведена сертифікація готелів, ресторанів і транспортних компаній. Зараз завершується процес вакцинації персоналу, задіяного в обслуговуванні туристів" , - зазначає Павло Григораш.

За словами міністра туризму і культури країни, Туреччина була однією з перших країн у світі, яка розпочала програму сертифікації безпечного туризму торік.

"У 2020 році ми прийняли 16 мільйонів гостей у нашій країні. Наша програма сертифікації стала однією з найуспішніших у світі, і у нас був успішний сезон. Перш за все, ми зробили обов'язковою сертифікацію для засобів розміщення місткістю 30 ліжок і більше, а потім збільшили частоту перевірок" , - зазначив міністр Мехмет Нурі Ерсой.

Ситуація з COVID і вакцинацією

Різкий сплеск захворюваності на COVID стався в Туреччині у квітні. Були дні, коли фіксували по 60 тисяч нових хворих на добу. Через це в країні був введений жорсткий локдаун.

Посилені карантинні обмеження зняли 17 травня, коли рівень захворюваності почав знижуватися. Після цього країна перейшла до періоду "керованої нормалізації", що передбачає поетапне скасування обмежень. Згідно з офіційними даними, 25 травня в Туреччині зафіксовано 9,375 нових випадків COVID.

За даними One World Data на 24 травня, повну вакцинацію в Туреччині пройшли 12,1 млн громадян або 14,8% населення країни (кількість населення становить 82 млн людей). У Міністерстві охорони здоров'я країни також заявляють, що в Туреччині проведена вакцинація більшості співробітників туристичної сфери.

Які правила в'їзду до Туреччини сьогодні

Починаючи з 15 травня цього року, Туреччина скасувала діючи раніше вимогу здачі ПЛР-тесту для в'їзду в країну.

Не раніше ніж за 72 години до поїздки потрібно зареєструватися онлайн, заповнивши спеціальну форму та отримати HES-код для відстеження контактів з тими, хто захворів.

HES-код, який сформується після заповнення анкети автоматично, потрібно зберігати на смартфоні для пред'явлення на стоках реєстрації на рейс в Україні. Також його попросять показати на виїзді з Туреччину, коли будете повертатися додому.

Звертаємо увагу на те, що без заповненої анкети та отримання HES-коду пасажиру буде відмовлено в посадці на борт.

З 24 березня 2021 року, всі прибуваючи в Україну повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Достроково звільняє з неї ПЛР-тест на COVID. Його можна зробити максимум за 48 годин до перетину кордону. Якщо тесту при поверненні у вас немає, потрібно завантажити на смартфон додаток Vdoma, зробити ПЛР-тест по прибуттю в Україну і залишатися на самоізоляції, чекаючи результат тестування.