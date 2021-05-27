Названі люди з особливим захистом проти коронавiруса

Американські вчені назвали «супердегустаторів» (англ. Supertasters) – тобто, людей, чутливих до їжі з гірким смаком, – більш невразливими до зараження коронавірусів SARS-CoV-2. Свої висновки фахівці опублікували в статті журналу JAMA Network Open, повідомляє Лента.Ру.

У дослідженні взяли участь +1935 здорових осіб, у яких перевірили здатність відчувати смак. У 266 добровольців пізніше був виявлений SARS-CoV-2. Серед тих, хто не був чутливий до гіркоти або відчував її слабо, спостерігалося значно більше випадків зараження, розвитку ускладнень або тривалого постковідного синдрому. Ті ж, хто був особливо чутливий до гіркого смаку, становили всього лише 5,6 відсотка пацієнтів, що свідчить про особливу імунному захисті.

Відповідно до гіпотези дослідників, це пояснюється тим, що рецептор T2R38, який відповідає за сприйняття гіркого смаку, при активації сприяє виробленню оксиду азоту - радикала, який вбиває коронавірус і запобігає його реплікацію в слизовій оболонці дихальних шляхів.

За словами вчених, якщо людина відчуває у селери гіркоту, то він, швидше за все, відноситься до «супердегустаторам». В іншому випадку потрібно бути обережним і носити маски, щоб знизити ризик зараження коронавірусів.