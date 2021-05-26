Вітренко провів кадрові перестановки в "Нафтогазі" і призначив двох радників

Радниками глави НАК " Нафтогаз України" призначені Мирон Василик і Роман Супрун. У той же час Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін залишили компанію, повідомляє РБК-Украина.

"Очікується, що командна взаємодія Василика, Супруна та інших відповідальних співробітників Групи "Нафтогаз" дозволить забезпечити ефективну протидію реалізації проекту" Північний потік-2", щодо якого з березня поточного року інтенсивність опору відчутно зменшилася" , - йдеться в повідомленні прес-служби НАК.

Згідно з повідомленням, Василик на позиції радника голови правління займатиметься питаннями, розширення співпраці НАКу з міжнародними організаціями.

Василик закінчив бізнес-школу INSEAD. Тривалий час був співробітником Національного комітету Республіканської партії, Державного департаменту та Департаменту захисту навколишнього середовища США. Крім того, пан Василик працював у таких компаніях, як The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company. У період з 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун виконуватиме обов'язки керівника за напрямом взаємодії з парламентом, органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами Групи "Нафтогаз". Роман у жовтні 2019 року приєднався до команди "Нафтогазу", був активно задіяний у просуванні важливих для групи законодавчих ініціатив. Зокрема, супроводжував у парламенті процес анбандлінгу та інші стратегічні проекти.

У прес-службі повідомили, що Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботи в групі "Нафтогаз".

У повідомленні зазначається, що Осмоловська більше п'яти років очолювала напрямок комунікацій в НАК "Нафтогаз України". Після цього, починаючи з квітня 2020 року була директором зі зв'язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами групи "Нафтогаз". Гламаздін з грудня 2016 року був радником попереднього голови правління і представляв його в США. Зеркаль з січня 2020 року була радником попереднього голови правління і представляла його у зв'язках зі стейкхолдерами.

Керівництво НАК "Нафтогаз України" висловило подяку колегам, які залишили НАК.