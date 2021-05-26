Суддя Чаус більше не перебуває в міжнародному розшуку

Підозрюваний українськими правоохоронними органами у хабарництві суддя Микола Чаус знятий із розшуку Інтерполу, повідомило агентству інформоване джерело, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"30 квітня 2021 року Чауса було видалено з бази Інтерполу як розшукувану особу", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, підставою для зняття з міжнародного розшуку стали "порушення, допущені українською стороною".

"У мотивації значиться формулювання "недотримання українською стороною правил обробки даних", - додало джерело.

Водночас у відповідь на офіційний запит агентства до Національного антикорупційного бюро правоохоронці повідомили, що зняття Чауса з розшуку не впливає на процедуру його екстрадиції.

"Наразі процедура екстрадиції колишнього судді в Республіці Молдова триває і жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного в міжнародному розшуку", - йдеться у відповіді Бюро.

Чаус - колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його впіймали на хабарі в $150 тис. За даними української преси, він обіцяв ухвалити "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками.

Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках.

Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Доки отримували дозвіл, суддя втік із країни. Він прилетів до Кишинева приватним літаком нелегально, а наприкінці 2016 р. здався поліції. У Молдові Чаус подав заяву про надання йому політичного притулку.

Президент відхилив його прохання, після чого адвокати Чауса намагалися оскаржити рішення в судах. Розгляд тривав понад два роки.

У середині березня 2021 року колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу в наданні політичного притулку в Молдові. Рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.

В Україні йому загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.

Президент Молдови Мая Санду обурилася викраденням у Кишиневі невідомими скандально відомого судді з України Миколи Чауса. Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войко заявив, що поліція вживає всіх заходів для розшуку і затримання причетних до викрадення українського судді.

Низка молдавських ЗМІ пишуть, що викраденого суддю Чауса відвезли до Румунії.

В українських ЗМІ з'явилися версії, що Чауса викрали співробітники ГУР, щоб дискредитувати свідка у справі "вагнергейт".

Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин можливого викрадення Чауса.

У свою чергу комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для надання пояснень щодо викрадення Чауса.

8 травня Служба безпеки України повідомила, що розслідує кримінальне провадження за фактом викрадення українського судді Миколи Чауса в Молдові та незаконного переправлення його через кордон.