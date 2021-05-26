Що очікується на валютному ринку в четвер

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку продовжилося зростання котирувань безготівкового долара. При цьому обсяг укладених угод знизився в порівнянні з вчорашнім днем.

Як стало відомо порталу «Курс України﻿», сьогодні Держказначейство продовжило великі виплати компенсації ПДВ: експортерам були відправлені ще 5,2 млрд гривень. В цілому, за два дні вони отримали більше 6 млрд гривень і істотно скоротили пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку. Ситуацією скористалися спекулянти: в умовах браку валюти вони почали скуповувати все більш дешеві пропозиції, розганяючи курс. У підсумку, цінник на покупку сьогодні піднімався до 27,57 гривень, а на продаж - до 27,58 гривень.

До закриття торгів середи зросли на 6 копійок на покупці і 6,4 копійки на продажу в порівнянні із закриттям вівторка.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,46 / 27,55 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися ширше, ніж у вівторок: спред на відкритті склав 9 копійок. Довгий час продавці і покупці вичікували, не бажаючи поступатися один одному. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,49 гривень пройшла лише о 10:13. Незабаром стало ясно, що сьогодні дешевої валюти не буде, і котирування поповзли вгору, досягнувши о 12:13 максимальних денних значень: 27,57 гривень на покупку і 27,58 гривень на продажу. Частина покупців вирішила почекати і зняла свої заявки, перенісши їх на завтрашній день. Після того, як зростання котирувань припинився, спекулянти, вранці скуповували валюту, почали її продавати, і ціни трохи знизилися в порівнянні з максимальними.

Котирування закриття - 27,54 / 27,559 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 6,55 млн у порівнянні з понеділком і склав 102,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,5356 гривень.

Офіційний курс долара на 27 травня встановлено на позначці 27,5461 гривень за долар, зростання на 9,08 копійок.

Офіційний курс долара на 27 травня встановлено на позначці 27,5461 гривень за долар, зростання на 9,08 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,2217. Сьогодні євро почав корекцію після дводенного зростання і опустився до позначки 1,2215 долара.

Російський рубль сьогодні робить різкі рухи між рівнями 73,30 і 73,70 рублів за долар. Станом на 18:00 рубль торгується в діапазоні 73,56-73,62 рубля за долар. Вартість готівкового рубля в Києві залишається незмінною на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів з кінця минулого тижня.

Що очікується на валютному ринку в четвер

У понеділок 31 травня, у зв'язку зі святкуванням в США Дня пам'яті, торгівля по долару на українському міжбанківському валютному ринку буде проводитися за схемою ТОМ, що абсолютно не підходить для останнього дня місяця. Тому банківські клієнти будуть намагатися закінчити всі свої операції в останні два дні - четвер і п'ятницю. Основне навантаження припаде на четвер. Через збільшення кількості операцій на міжбанку можливі різкі коливання. Пропозиція валюти зменшиться, а значить, покупці будуть змушені брати за тією ціною, яку їм запропонують. Це підштовхне вгору котирування безготівкового долара, які завтра можуть дійти до 27,60 гривень.

Готівковий долар до вечора середи подорожчав до 27,53-27,54 гривень в порівнянні з ранковими цінами 27,49-27,50 гривень, і якщо завтра зростання на міжбанку продовжиться, цінник можуть підняти ще на 2-3 копійки. Більш істотне зростання готівкового «американця» - малоймовірний.

Корекція євро на FOREХ, що почалася сьогодні, цілком може продовжитися і завтра. В цьому випадку готівковий євро буде уважно стежити за готівковим доларом: якщо той продовжить рости, ціна готівкового євро залишиться на поточному рівні 33,60-33,65 гривні. Якщо ж готівковий долар припинить зростання або трохи знизиться, готівковий євро може подешевшати до 33,50-33,55 гривень.

Незмінною, як і в попередні дні, залишиться ціна російського рубля: 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. При цьому можлива поява невеликих обсягів на продаж за нижчими цінами; але це буде швидше приємний виняток, яке не впливає на загальну стабільну картину.