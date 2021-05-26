Адвокати Порошенка направили лист до редакції Бігус.Інфо
Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка звернулися до редакції програми "Наші гроші" з проханням прояснити, чи є висловлювання журналістів, які були зроблені в ефірі двох останніх випусків програми і стосуються Петра Порошенка, твердженнями, або ж їх варто розцінювати як оціночні судження, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Ми не можемо сприймати ці інформаційні випуски як повною мірою незалежні журналістські розслідування, вони виглядають набагато більше схожими на частину інформаційної кампанії Офісу президента проти опозиції, спрямованої на дискредитацію особисто Петра Порошенка", - зазначив щодо цього адвокат Ілля Новіков.
Він повідомив, що журналістам передали документи, "
які, зокрема, зовсім по-іншому висвітлюють історію з Севастопольським заводом, який, за твердженням Бігуса був предметом угоди і був певним чином обміняний на нафтопровід".
Новіков також додав, що журналістам направлять ще низку документів, що стосуються т. зв. націоналізації Севастопольського морського заводу, яку провела окупаційна адміністрація тимчасово непідконтрольного Україні Криму.
"Я хотів би додати про всяк випадок, ми помітили всі ті "соломинки", якими намагалися обкластися автори сюжетів, всі ці їхні застереження. Що там десь "злі язики говорять", або це якісь "обґрунтовані припущення". Але ми сподіваємося, що у цих журналістів вистачить мужності чітко уточнити - вони щось стверджують чи озвучують свої або чиїсь фантазії. Ми дуже просимо, щоб вони це зробили", - резюмує адвокат Ігор Головань.