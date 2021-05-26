Адвокати Порошенка направили лист до редакції Бігус.Інфо

Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка звернулися до редакції програми "Наші гроші" з проханням прояснити, чи є висловлювання журналістів, які були зроблені в ефірі двох останніх випусків програми і стосуються Петра Порошенка, твердженнями, або ж їх варто розцінювати як оціночні судження, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми не можемо сприймати ці інформаційні випуски як повною мірою незалежні журналістські розслідування, вони виглядають набагато більше схожими на частину інформаційної кампанії Офісу президента проти опозиції, спрямованої на дискредитацію особисто Петра Порошенка", - зазначив щодо цього адвокат Ілля Новіков.

Він повідомив, що журналістам передали документи, " які, зокрема, зовсім по-іншому висвітлюють історію з Севастопольським заводом, який, за твердженням Бігуса був предметом угоди і був певним чином обміняний на нафтопровід" .

Новіков також додав, що журналістам направлять ще низку документів, що стосуються т. зв. націоналізації Севастопольського морського заводу, яку провела окупаційна адміністрація тимчасово непідконтрольного Україні Криму.