Кулеба про закритий саміт НАТО: не розуміємо, як можна не запросити Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Північноатлантичний альянс за те, що на саміт НАТО не запросили Україну. Він не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії, повідомляє РБК-Украина.

За словами Кулеби, українська сторона розуміє бажання держав-членів НАТО провести саміт у закритому режимі, щоб обговорити трансатлантичну єдність, але не розуміє, як можна було не запросити Україну.