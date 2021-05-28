Основні причини здуття живота і розв'язання проблеми

Здуття живота або метеоризм хоч раз відчував кожен. Але одна справа - одноразові здуття, а зовсім інше - постійні, повідомляє РБК-Украина.

Виявляється, для неприязного відчуття виникає по масі причин - і завжди можна цю проблему вирішити. Про це розповіла у своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва.

Лікар впевнена: якщо здуття виникає постійно, то в шлунково-кишковому тракті немає порядку, і організм натякає, що було б непогано цей порядок навести.

Що може викликати здуття живота?

Швидке поглинання їжі і заковтування при цьому повітря, так звана "аерофагія". ﻿﻿Рішення: виділяйте на трапезу не менше 20 хвилин і намагайтеся під час неї не розмовляти.

Погано пережована їжа, знову ж через поспіх, проблем із зубами і яснами. ﻿﻿Рішення: ретельно жуйте їжу, зосередьтеся на її смаку. Патології зубів і ясен - привід відвідати стоматолога.

Недостатнє вироблення ферментів підшлунковою залозою. Чим гірше перетравлюється їжа за допомогою ферментів, тим більше її дістається мікробіоті, яка в процесі взаємодії з нею виробляє метаболіти і велика кількість газів. ﻿Рішення: дотація ферментів з препаратами, вид і дозування призначає фахівець.

Синдром надлишкового бактеріального росту, наприклад, через гіпоацидність, при якій збільшується кількість бактерій в кишківнику.﻿ Рішення: працювати над нормалізацією кислотності шлункового соку.

Надлишковий вуглеводний раціон, у т. ч. цукор, фруктоза і цукрозамінники, фрукти, сухофрукти, злаки та бобові. ﻿Рішення: проаналізувати й скорегувати раціон.

Целіакія. ﻿﻿Рішення: безглютенове харчування і виконання рекомендацій фахівця.