Палій тролейбуса в Києві розповів, навіщо жбурнув коктейль Молотова

Чоловік, який жбурнув коктейль Молотова в тролейбусі у Києві, розповів навіщо так вчинив, повідомляє Еспресо TV.

Чоловік розуміє, що скоїв злочин. А свій вчинок пояснює бажанням вбити всіх людей.

"Хотів убити всіх людей. Набридло. Люди набридли", - зазначив він.

Так, слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), а також подію кваліфіковано за ст. 115 через ст. 15 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.