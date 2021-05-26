У Кривому Розі 17-річний юнак підпалив вагітну дівчину

За підозрою в підпалі у середу, 26 травня, вагітної дівчини поліція Кривого Рогу (Дніпропетровська область) затримала її 17-річного співмешканця, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє поліція області, наразі постраждала госпіталізована до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

"26 травня приблизно о 16:10 від працівників ДСНС до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Соборності у Довгинцівському районі горить дівчина. За попередньою інформацією встановлено, що під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку та підпалив, після чого втік із місця події", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Для розшуку юнака було залучено особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, перекрито вокзали та автовокзали.

Згодом поліція затримала чоловіка. За місцем його проживання було проведено обшук, під час якого вилучено зброю.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.