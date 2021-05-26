В ісламській країні хочуть штрафувати батьків за неодружених дітей

У провінції Сінд в Пакистані захотіли штрафувати батьків за неодружених дітей, повідомляє Лента.Ру.

Політик від консервативного альянсу ісламської країни Сайед Абдул Рашид висунув законопроект, згідно з яким молоді громадяни будуть зобов'язані офіційно зареєструвати шлюб відразу після досягнення 18-річного віку. У разі порушення розпорядження батьки неодружених дітей будуть платити штраф в розмірі 500 рупій (близько семи доларів). Вони також будуть повинні надати заступнику окружного комісара «обґрунтовану причину затримки» одруження.

Рашид заявив, що прийняття закону дозволить скоротити кількість злочинів в суспільстві, в тому числі згвалтувань дітей.

«Згідно з вченням ісламу, мусульманські чоловіки і жінки отримують право вступати в шлюб після досягнення статевої зрілості або відразу після досягнення 18 років, і виконання цієї умови є обов'язком їх опікунів, особливо батьків», - додав він.

На думку політика, віддалення населення від традиційних цінностей призводить до зростання соціальних проблем. В рамках законопроекту він також закликав скасувати обов'язкове придане у нареченої, щоб ніщо не перешкоджало укладення шлюбу і не уповільнювало цей процес. Відзначається, що закон вже був схвалений кількома членами Асамблеї Синда.

У січні 2021 повідомлялося, що поліція Пакистану визволила 12-річну християнку з секс-рабства у 45-річного мусульманина. Чоловік викрав дівчинку і кілька місяців насильно утримував у себе. Викрадена дівчинка була багаторазово згвалтована і примушена до заміжжя, після чого «чоловік» цілодобово тримав її на ланцюзі в коморі і змушував доглядати за худобою.