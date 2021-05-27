Стильно і спокусливо: Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі обожнює спокусливі вбрання, які надягає навіть на прогулянки. Цього разу в центрі уваги моделі й бізнесвумен опинився брючний костюм, який вона обіграла по-своєму, повідомляє РБК-Украина.

Емілі знята посеред вулиці, одягнена в стильний костюм від Havre Studio: штани зі стрілками та високою посадкою, а також піджак на пару розмірів більше. Доповнили його чорний топ, який оголив залізний прес красуні, а також яскраво-червона бейсболка.

Аксесуари також зіграли свою роль: окуляри у вузькій оправі, а також стильне кольє у вигляді великого ланцюжка і золотисті сережки придали луку гламурну нотку. Все разом склало гармонійний аутфіт, який оцінили всі модні портали.