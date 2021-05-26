Литва закрылась для белорусских авиаперевозчиков, Transaviabaltika ушла в простой

Правительство Литвы в среду запретило заходить в воздушное пространство республики белорусским авиаперевозчикам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Как сообщило литовское госпредприятие по надзору за воздушным пространством и координированию, запрет затронет две белорусские компании - авиаперевозчика "Белавиа" и грузоперевозчика Rubystar Airways.

Кроме того, в Белоруссию не сможет летать каунасская компания Transaviabaltika.

По данным Oro navigacija, Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки.

По словам менеджера Oro navigacija по коммуникации Лины Нуобарене, на прошлой неделе "Белавиа" и Rubystar Airways пользовались воздушным пространством Литвы лишь 21 раз.

"Это немного, они даже не входят в топ-25. Это небольшие цифры транзита. В прошлом месяце транзитных полетов у нас было 7,5 тыс.", - сообщила она агентству BNS.

Запрет пролетать над Белоруссией в Литве коснулся примерно 26 рейсов в день - большинство самолетов теперь попадает в литовское воздушное пространство через Латвию или Польшу. Как сообщалось, правительство Литвы с 25 мая запретило самолетам, которые летят в Литву и из нее, летать в воздушном пространстве Белоруссии.

Государственный оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai считает, что все эти запреты не окажут особого влияния на предприятие, поскольку авиакомпании просто скорректировали маршруты своих полетов.

"Об отмене направлений именно из-за запрета лететь в воздушном пространстве Белоруссии никаких сообщений у нас нет. Рынок быстро приспособился и продолжает готовиться к активному летнему сезону полетов", - сказал BNS пресс-атташе компании Тадас Василяускас.

По его словам, единственное прямое негативное влияние окажет то, что самолеты "Белавиа" перестали летать в Вильнюсский аэропорт и из него. Однако, по его словам, у "Белавиа" было лишь 12 рейсов в неделю - это "небольшие цифры в общем потоке полетов".

Василяускас добавил, что из-за запретов Lietuvos oro может потерять примерно 700 тыс. евро в год, которые заплатила бы "Белавиа".

Вместе с тем, по оценке каунасской Transaviabaltika, из-за этого запрета выручка компании за год может упасть на 50%. Единственный владелец Transaviabaltika Витаутас Тамошюнас сообщил BNS, что полеты в Белоруссию приносили предприятию в год примерно 1,5 млн евро. В неделю компания выполняла семь-восемь рейсов. "Запреты окажут огромное влияние, с 1996 года мы этот маршрут обслуживаем, там грузовые полеты, смычки грузов компаний UPS, DHL, TNT", - сказал он.

По словам Тамошюнаса, перевозки грузов между Вильнюсом и Минском были основной деятельностью компании, поэтому "почти всех своих 12 сотрудников предприятие со вторника отправило в простой".

"Теперь мы ищем, где можно было бы трудоустроить самолеты и персонал, это не так просто", - сказал Тамошюнас.

Авиакомпания Transaviabaltika, базирующаяся в международном аэропорту Каунас, занимается чартерными грузовыми перевозками в Европу для компаний UPS, TNT и DHL, а также выполняет пассажирские рейсы между Таллином и эстонскими островами Сааремаа и Хийумаа.

Как сообщалось, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза, а также авиалиниям, не относящимся к странам ЕС, строить маршруты в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на EASA.

В EASA отметили, что речь идет о рейсах компаний не из стран ЕС, имеющих точкой вылета или отлета территорию Евросоюза. В агентстве указали, что причиной таких рекомендаций стали соображения безопасности, поскольку ситуация вокруг самолета Ryanair ставит под вопрос способность властей Белоруссии обеспечить надежность воздушного сообщения в своем воздушном пространстве.

Около 10 европейских авиакомпаний сообщили об отказе от полета через территорию республики.

Ранее сообщалось, что 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.