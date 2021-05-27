Визначено спосіб впоратися з діабетом

Фахівці Науково-консультативного комітету з харчування Великобританії (SACN) визначили, що одним із способів впоратися з діабетом є дієта з низьким вмістом вуглеводів, яка всього за шість місяців знижує рівень цукру в крові і покращує стан пацієнтів з надмірною вагою або ожирінням, повідомляє Лента.Ру.

Вчені проаналізували існуючі дані про зміну ваги, рівня цукру в крові, жиру в крові і використанні ліків. Люди, що дотримують низкоуглеводную дієту (13-40 відсотків від загальної споживаної енергії), в перші три місяці втрачали більше ваги, ніж ті, хто дотримувався звичайного раціону харчування (41-55 відсотків). Також спостерігалося поліпшення таких показників, як рівень глікованого гемоглобіну HbA1c, глюкози в крові натще і тріацілгліцеріна в сироватці крові.

Доповідь дослідників опубліковано на сайті GOV.UK.

Як пишуть автори доповіді, в цілому недостатньо доказів того, що низкоуглеводная дієта може бути корисна для людей з діабетом другого типу, але без ожиріння. Для дорослих людей з діабетом і ожирінням дієту можна рекомендувати на термін до шести місяців для поліпшення глікемічного контролю і концентрації тріацілгліцеріна. Раціон харчування повинен включати продукти з цільного зерна або продукти з високим вмістом клітковини, різноманітні фрукти і овочі. Споживання насичених жирів слід обмежити.