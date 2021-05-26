У Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів
У метрополітені обговорили правила перевезення моноколес і самокатів. На зустрічі були присутні представники спільноти легкого персонального транспорту і представники підземки, повідомляє Сегодня.
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.
Правила перевезення
- Моноколеса можна перевозити. Власники повинні відповідально ставиться до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити.
- Самокати. Все, що можна скласти – рекомендують складати. Ті, що понад 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються. Власники відповідально ставляться до інших пасажирів і стежать, щоб нікого не забруднити.
- Речі більше 200 см, будь-які, заборонено перевозити.
- За бажанням проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна у контролера.
Однак важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.
- Кататися по платформі заборонено. Це може привести до реальних складним травм.
Також нагадуємо, що сьогодні вступило в силу рішення Київради, яке передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі.
"Ми будемо пропонувати необхідні зміни до Правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів", – підсумувала заступник керівника підземки Наталія Макогон.