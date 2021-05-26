У Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів

У метрополітені обговорили правила перевезення моноколес і самокатів. На зустрічі були присутні представники спільноти легкого персонального транспорту і представники підземки, повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

Правила перевезення

Моноколеса можна перевозити. Власники повинні відповідально ставиться до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити.

Самокати. Все, що можна скласти – рекомендують складати. Ті, що понад 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються. Власники відповідально ставляться до інших пасажирів і стежать, щоб нікого не забруднити.

Речі більше 200 см, будь-які, заборонено перевозити.

За бажанням проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна у контролера.

Однак важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.

Кататися по платформі заборонено. Це може привести до реальних складним травм.

Також нагадуємо, що сьогодні вступило в силу рішення Київради, яке передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі.