У Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів

У Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів

У метрополітені обговорили правила перевезення моноколес і самокатів. На зустрічі були присутні представники спільноти легкого персонального транспорту і представники підземки, повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

Правила перевезення

  • Моноколеса можна перевозити. Власники повинні відповідально ставиться до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити.
  • Самокати. Все, що можна скласти – рекомендують складати. Ті, що понад 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються. Власники відповідально ставляться до інших пасажирів і стежать, щоб нікого не забруднити.
  • Речі більше 200 см, будь-які, заборонено перевозити.
  • За бажанням проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна у контролера.

Однак важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.

  • Кататися по платформі заборонено. Це може привести до реальних складним травм.

Також нагадуємо, що сьогодні вступило в силу рішення Київради, яке передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі.

"Ми будемо пропонувати необхідні зміни до Правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів", – підсумувала заступник керівника підземки Наталія Макогон.

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