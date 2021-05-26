Жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників

Увечері 26 травня завершилися чергові переговори радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Сьогодні в нормандському форматі відбувся дуже жорсткий обмін думками, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, сьогоднішні переговори були "дуже складними" через дуже жорсткі позиції сторін. Україна, як зазначив Подоляк, прагне якнайшвидше встановити мир на Донбасі, а Росія - намагається відійти від обговорення суті і перейти в обговорення сторін конфлікту.

"Відбувся дуже жорсткий обмін думками. Як би російська сторона не намагалася суперечити позиції міжнародного співтовариства, міжнародних організацій, країн-посередників, все одно факт залишається фактом - сторонами цього конфлікту є Україна і Росія. Цей факт не можна ігнорувати просто тому, що хочеться. І підмінити очевидне теж не можна" , - сказав він.

Як заявив Подоляк, для України принципово важливо, щоб врегулювання на Донбасі обговорювалася сторонами, які можуть бути відповідальними за свої обіцянки, тобто Україною і Росією за посередництва Німеччини і Франції.

"І хоча у нас є повна підтримка посередників - Німеччини та Франції, російська сторона звела і цю зустріч до оскарження тієї безсумнівної і принципової позиції, що питання Донбасу має обговорюватися саме сторонами конфлікту. Як бачимо, цю позицію підтримує весь цивілізований світ, але не російська сторона. Тому принципово поки немає рішень" ,- пояснив представник ОП.

Водночас Подоляк запевнив, що переговори триватимуть, як у нормандському форматі, так і в Тристоронній контактній групі.