Стали відомі нововведення в iOS 15

У новій операційній системі iOS 15 для iPhone від компанії Apple можливо зміниться не тільки інтерфейс, але і з'явиться функціональність нової прошивки для актуальних моделей "яблучних" смартфонів, повідомляє Обозреватель.

Інсайд у Twitter﻿ опублікував користувач Коннор Джуісс. За його словами, в новій iOS 15 допрацюють інтерфейс темного режиму. Також оновлять налаштування програмі "Повідомлення".

Названо нововведення в iOS 15 для iPhone

Також для iPhone покажуть нову функцію моніторингу дієти користування програмою "Health", а ще розширені налаштування відображення повідомлень і редизайн екрану блокування.

Зазначимо, що раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман також писав﻿, що в Apple працюють над поліпшенням застосунку Health і планують зробити його оформлення схожим із месенджером WhatsApp.

Названо нововведення в iOS 15 для iPhone

Крім того, в списку налаштувань iOS 15 може з'явитися і нова функція установки статусу користувача: "Водіння", "Сон", "Робота".

Презентація iOS 15 відбудеться 7 червня в межах конференції WWDC 2021.