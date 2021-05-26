У Каліфорнії сталася стрілянина на станції, загинули вісім людей

У середу, 26 травня, в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія сталася стрілянина на залізничній станції. В результаті інциденту загинули вісім людей, також застрелений Стрілець, повідомляє РБК-Украина.

Серед загиблих-співробітники Транспортного управління Каліфорнії.

У правоохоронні органи надійшов дзвінок, що постріли були чутні біля центру управління VTA, на якому зберігаються кілька легких залізничних поїздів і станція техобслуговування. Кілька правоохоронних органів і співробітники пожежної служби відреагували на інцидент, використовуючи свій "активний протокол стрільби".

Голова правління VTA Гленн Хендрікс заявив, що стрілянина сталася на залізничному майданчику, але не в Центрі оперативного управління.

VTA-це служба громадського транспорту, яка обслуговує автобусні та легкорельсові маршрути в долині Санта-Клара і налічує близько 2 тисяч співробітників.