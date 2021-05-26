Жителів Сходу США до смерті налякали цикади

У США жителі штату Джорджії обірвали телефони служби порятунку 911, повідомляючи про гучні звуки, які насправді є звучанням цикад в шлюбний період. Від мільярдів цих комах зараз страждають переважно східні штати Америки, повідомляє Страна.ua.

Співробітники пожежно-рятувальної служби округу Юніон закликали американців не турбувати з цього питання. Рятувальники пояснили, що таке нашестя цикад відбувається раз в 17 років і що ці комахи людині не небезпечні, хоча і можуть викликати проблеми зі слухом, випромінюючи звуки до 120 децибел.