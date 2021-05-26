Президент Польщі назвав Росію «ненормальною країною»
Президент Польщі Анджей Дуда закликав світове співтовариство до рішучої реакції на агресивну політику Росії, повідомляє Польське радіо.
Польський очільник, який зараз відвідує Грузію, побував на лінії розмежування між Грузією і Південною Осетією. Він наголосив, що цю територію від 2008 року окупує Росія. Анджей Дуда нагадав – росіяни захопили район міста Цхінвалі та Абхазію, окупують їх, а передусім дестабілізують ситуацію та захоплюють нові території. Як зазначив президент Польщі, такий же метод росіяни застосували у Придністров’ї, а тепер роблять це на території України – в Криму, в Луганському та Донецькому регіонах.
Президент Анджей Дуда заявив, що світове співтовариство не може погодитися на ці дії:
«Треба собі чітко сказати: Росія не є нормальною державою, яка нормально поводиться. Це держава-агресор; це видно в таких місцях, як тут. Тому необхідними є рішучі дії з боку світового співтовариства. Наступного року ми, Польща, беремо на себе головування в ОБСЄ. Будемо про ці справи говорити, будемо їх порушувати на форумі Генеральної асамблеї ООН і в Раді прав людини ООН, членом якої ми є».
Президент Польщі додав, що дотримання міжнародного права можна вимагати лише за допомогою жорстких дипломатичних дій.