Суд зобов'язав Шкіряка спростувати брехню на адресу Медведчука

Глава політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук виграв суд у радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка щодо захисту честі і гідності. Про це свідчить відповідне рішення суду від 25 травня, повідомляє UBR.

Оболонський районний суд міста Києва визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 28 січня 2016 року у своїй сторінці в соцмережі Facebook такого змісту: "... Він активний представник держави-агресора і рупор російських терористів в Мінськом процесі .., ... державного зрадника, адепта "русского мира" і агента російських спецслужб в Україні ... Медведчука! Цього засланого ... потрібно судити! "

Також суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 28 січня 2016 року у своїй сторінці в соцмережі Facebook такого змісту: "... Медведчук був завербований агентом КДБ СРСР ще зі своїх студентських років".

Крім того, суд постановив визнати недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 29 січня 2016 року у своїй сторінці в соцмережі Facebook такого змісту: "... Він ... є ... державним зрадником, прямим агентом ФСБ і відкритим рупором російсько-терористичних банд "л-ДНР" ... ".

Суд зобов'язав Шкіряка спростувати поширену ним раніше недостовірну інформацію шляхом публікації на сторінці в Facebook резолютивній частині цього рішення справи протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили.

Також суд постановив визнати недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 29 січня 2016 року у прямому ефірі телеканалу "112 Україна" такого змісту: "... є прямим агентом російських спецслужб ще з часів Радянського Союзу. ., ... сьогодні є рупором російсько-терористичних банд "ЛНР", "ДНР" в мінських переговорах ... ".

Крім того, суд постановив визнати недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Віктора Медведчука інформацію, поширену Зоряному Шкіряком 4 лютого 2016 року в прямому ефірі телеканалу "112 Україна" такого змісту: "... Я вчора у себе на сторінці виклав офіційний звіт ОБСЄ за червень 2014 року, де чітко написано: "Медведчук разом з Царьовим в тристоронні переговори представляють" ДНР "," ЛНР "...".

Цим же рішенням суд зобов'язав ТОВ "ТРК" 112-ТВ "надати представнику позивача Віктора Медведчука ефірний час для спростування поширеної Зоряному Шкіряком недостовірної інформації протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили.

На користь Віктора Медведчука з Зоряна Шкіряка також повинні стягнути судовий збір в сумі 2 тис. 204 грн.