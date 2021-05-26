Поліція видала ордер на арешт співака Мерліна Менсона

Поліція штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт рокера Меріліна Менсона у зв’язку зі звинуваченнями в нападі, повідомляє Еспресо TV.

Артиста підозрюють в агресивній поведінці щодо оператора. Інцидент стався під час концерту в 2019 році.У поліції зазначили, що Менсон і агенти знають про існування ордера, але не відреагували на звинувачення.

Артистові загрожує до року тюрми і до $2 тис. штрафу.

За даними TMZ, Менсон плюнув в оператора. Адвокат музиканта повідомив про готовність співпрацювати з владою, але назвав звинувачення смішними.