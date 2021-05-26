Володимир Зеленський став власником ще 16 торгових марок

Із початку 2021 року президент України Володимир Зеленський став власником 16 торгових марок, серед яких «Газе!та», «Зе!Команда», «Ze», «Зе», «ЗеНьюз» та інші, повідомляє Новое время.

Про це свідчать дані Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

19 травня був зареєстрований знак для товарів і послуг «Газе! та» (№ свідоцтва 298048), 5 травня — 4 знаки «Зе! Команда» (№№ 297229, 297232, 297231, 297228), «Ze» (№ 297227), 2 знака «Зе» (№297230, № 297226); 10 березня 2021 — ЗеНьюз (№ 293600) та ZeNews (№ 293599); 3 березня 2021 — «Зе! Команда» (№ 293100), «Зекоманда» (№ 293101); 24 лютого 2021 — «Зробимо це разом!» (№292680); 13 січня — «Зе» (№ 290208), «Ze» (№ 290212), «Зе!» (№290209). Власником всіх цих знаків вказано Володимира Олександровича Зеленського.

Дані з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг / Фото: скріншот

Заявки на ці торгові марки Зеленський подав ще в 2019 році, в період передвиборної гонки, але правову охорону знаки для товарів і послуг отримали тільки зараз, через 2 роки.

У декларації за 2020 рік Володимир Зеленський вказував, що володіє трьома патентами на винаходи (це «Система і спосіб захоплення руху і спосіб виробництва анімаційного контенту з їх використанням», яку винайшов особисто Зеленський, а також «Спосіб перепризначення набору захоплених даних сканування (Варіанти), комп’ютерна система для його здійснення та зчитуваний комп’ютером носій даних» і «Спосіб створення тривимірних анімаційних фільмів, комп’ютерна система для його здійснення і зчитуваний комп’ютером носій даних», винайдені в співавторстві); трьома патентами на корисну модель (два «Способи перепризначення набору захоплених даних сканування» і «Спосіб створення тривимірних анімаційних фільмів»).

Зеленський, згідно з останньою опублікованою декларацієб (за 2020 рік), вказував, що повністю або частково володіє 47 знаками для товарів і послуг, серед яких торговельні марки Супермент, Квартал, Ліга Сміху, Жіночий квартал, КварталФест. У той же час, в декларації Володимира Зеленського за 2020 рік фігурує знак для товарів і послуг зі свідоцтвом № 1546318 та знак № 1515851, однак товарний знак з таким номером відсутнє в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.