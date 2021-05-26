У Нігерії затонуло перевантажене людьми судно: зникли 140 людей
У Нігерії 26 травня затонув катер, на борту якого перебувало понад 160 осіб. Понад два десятки з них знайшли живими і одного мертвим, інші поки вважаються зниклими безвісти, повідомляє Обозреватель.
Аварія сталася близько 9 ранку за місцевим часом в районі Нгаскі (штат Кеббі). Судно прямувало зі штату Нігер, пише Daily Trust.
За словами місцевого чиновника, рятувальникам вдалося знайти 22 людей живими і одного загиблого.
Всього ж на борту перебувало понад 160 осіб. Близько 140 поки вважають зниклими безвісти.
Рятувальна операція триває.
Також ЗМІ відзначають, що судно мало перевозити лише 80 осіб, але на борт піднялося удвічі більше. Крім того, його завантажили мішками з піском.