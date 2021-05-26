У Нігерії затонуло перевантажене людьми судно: зникли 140 людей

У Нігерії 26 травня затонув катер, на борту якого перебувало понад 160 осіб. Понад два десятки з них знайшли живими і одного мертвим, інші поки вважаються зниклими безвісти, повідомляє Обозреватель.

Аварія сталася близько 9 ранку за місцевим часом в районі Нгаскі (штат Кеббі). Судно прямувало зі штату Нігер, пише Daily Trust.

Потерпіла аварії судно. Джерело: dailytrust.com

За словами місцевого чиновника, рятувальникам вдалося знайти 22 людей живими і одного загиблого.

Всього ж на борту перебувало понад 160 осіб. Близько 140 поки вважають зниклими безвісти.

Рятувальна операція триває.

Судно затонуло в районі Нгаскі.

Також ЗМІ відзначають, що судно мало перевозити лише 80 осіб, але на борт піднялося удвічі більше. Крім того, його завантажили мішками з піском.