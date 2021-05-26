Американські бомбардувальники провели навчання над Чорним морем

Американські стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress з другого бомбардувального крила, що дислокується на авіабазі Барксдейл, що в Луїзіані, провели навчання над Егейським і Чорним морем, повідомляє Думська.

Політ відбувся позавчора, 24 травня, в міжнародному повітряному просторі, повідомили в прес-службі ВВС США.

«Стратегов» супроводжували угорські винищувачі Jas-39 Gripen, італійські Eurofighter і F-16 з Греції, Румунії та Болгарії.

«Місія забезпечила важливу підготовку наших льотчиків, вони отримали безцінний досвід по взаємодії з нашими союзниками в регіоні, - повідомив заступник командувача ВПС США в Європі і ВПС Африці генерал Стівен Бешем. - Виконання цих сценаріїв навчання гарантує, що наша команда завжди буде готова відреагувати на будь-яку загрозу в будь-який момент ».

Бомбардувальники знищили умовну ціль, після чого пішли на іспанську військово-повітряну базу Морон.

Відзначимо, що такі польоти вкрай нервово сприймають в Російській Федерації: «стратосферні фортеці» можуть нести, в тому числі, ядерну зброю.

Боїнг Б-52 «Стратофортресс» (англ. Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная фортеця») - американський стратегічний бомбардувальник фірми Боїнг, що стоїть на озброєнні ВПС США з 1955 року.

На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерна.

Літаки модифікації B-52H будувалися в 1960-1962 роках на заводі Boeing Wichita (Канзас). Всього випустили 102 такі машини.

Їх екіпаж - п'ять чоловік, максимальна бойова завантаження в відсіку озброєння - 31,5 тонни, максимальна швидкість на великій висоті - 957 км / ч, максимальна крейсерська швидкість - 819 км / ч. Бойовий радіус - 7,2 тис. Км, перегоночная дальність - 16 тис. Км, практична стеля - 16765 м.