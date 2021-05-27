Нетаньяху засудив МЗС Франції за заяви про загрозу апартеїду в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в середу розкритикував міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана за його заяву про те, що нинішня ситуація з палестинцями ризикує перетворити Ізраїль в державу апартеїду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними видання The Times of Israel, Нетаньяху висловив "рішучий протест проти французького уряду та обурливих коментарів міністра закордонних справ Франції по телебаченню".

Він заявив, що коментар Ле Дріана є "нахабним і хибним твердженням, яке не має під собою жодних підстав".

"У державі Ізраїль всі громадяни рівні перед законом незалежно від їх етнічного походження. Ізраїль - маяк демократії та прав людини в нашому регіоні. Ми не потерпимо ніяких лицемірних і помилкових моральних докорів" , - зазначив Нетаньяху.

Раніше Ле Дріан заявив, що бачить ознаки того, що в Ізраїлі цілком може встановитися політика апартеїду, якщо палестинці не отримають свою власну державу.